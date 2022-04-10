Три брата из Бучи спасли два десятка человек, один из них стал охранником для людей даже после смерти

Мужчины заботились о стариках и женщинах с детьми.
Братья Коноваловы стали для десятков бучанцев спасателями. Двое — и сейчас готовят на костре еду и поддерживают всех стариков, оставшихся в их многоэтажке. А вот – третьего самого молодого – оккупанты расстреляли, когда тот нес в укрытие одеяла и продукты. Братья хотят похоронить Дмитрия по-человечески – в гробу и на кладбище. А пока носят на его могилу во дворе многоэтажки конфеты и сухари.
Об этом говорится в ТСН.
Мария Петровна встречает Сергея как родного. 46 день он единственный, кто приходит на 4 этаж до 85-летней женщины. «Если бы не они, я бы давно умерла», – рассказывает женщина.
Трех братьев – старшего Сергея, среднего – Сашка, и младшего Дмитрия Коноваловых здесь называют героями. Именно они помогали выживать всем, кто оставался в доме и пришедшим в их подвал спрятаться от войны.
Младший Дмитрий до освобождения Бучи не дожил. «Братья убили прямо здесь на лестнице, когда Диму застрелили, он бежал в укрытие, здесь было 20 человек из соседних домов, и он нес для них одеяла и продукты», – рассказывает брат.
Тело лежало на ступеньках 3 суток. Вышло так, что Дима спасал людей, когда был жив и прикрывал подвал уже мертвым. «Рашисты здесь ходят, когда видят, что тело лежит... Люди говорят, он нас охраняет – решисты видят тело и не заходят в подвал», – рассказывают спасенные.
После расстрела тело удалось похоронить всего на 4 день во дворе дома. «Мы сами хоронили. Я, брат, мама. Мам, брось лопату, а она плачет и роет, плачет и роет», — рассказывает мужчина.
Когда все стихло, Сергей заходит на могилу к брату каждый день. Почти в каждом дворе их квартала – самодельные кресты и могилы.
Сергей говорит, они с братьями не собирались ставить героями. Просто по другому не могли поступать. В доме остались только старики. Им не от кого было ждать помощи — брать Коноваловы и ныне их единственная поддержка.
83-летняя Надежда, говорит когда смерть подбирается так близко, уже не страшно. Но жить хочется дальше, несмотря ни на что. «Как, дитя, жить не хотеть, хочу жить, как лежала, я молилась, чтобы не хоронили меня под забором, вот там», – говорит женщина.
Надежда умоляет помочь перезахоронить и Дмитрия и остальных погибших, которых расстреляли решисты в их дворах. по человечески. У этих людей не осталось ничего и самостоятельно они этого сделать не смогут. А Дмитрий, как никто, говорит Надежда, заслуживает быть похороненным на кладбище и иметь памятник. Он не желал быть героем, но им стал. Всем людям, которым он помогал в подвале, удалось выжить и впоследствии выбраться из Бучи — а это около 20 жителей, среди которых 6 детей.
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