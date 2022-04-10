Три брата из Бучи спасли два десятка человек, один из них стал охранником для людей даже после смерти

Три брата из Бучи спасли два десятка человек, один из них стал охранником для людей даже после смерти

Мужчины заботились о стариках и женщинах с детьми.

Братья Коноваловы стали для десятков бучанцев спасателями. Двое — и сейчас готовят на костре еду и поддерживают всех стариков, оставшихся в их многоэтажке. А вот – третьего самого молодого – оккупанты расстреляли, когда тот нес в укрытие одеяла и продукты. Братья хотят похоронить Дмитрия по-человечески – в гробу и на кладбище. А пока носят на его могилу во дворе многоэтажки конфеты и сухари.

Об этом говорится в ТСН.

Мария Петровна встречает Сергея как родного. 46 день он единственный, кто приходит на 4 этаж до 85-летней женщины. «Если бы не они, я бы давно умерла», – рассказывает женщина.

Трех братьев – старшего Сергея, среднего – Сашка, и младшего Дмитрия Коноваловых здесь называют героями. Именно они помогали выживать всем, кто оставался в доме и пришедшим в их подвал спрятаться от войны.

Младший Дмитрий до освобождения Бучи не дожил. «Братья убили прямо здесь на лестнице, когда Диму застрелили, он бежал в укрытие, здесь было 20 человек из соседних домов, и он нес для них одеяла и продукты», – рассказывает брат.

Тело лежало на ступеньках 3 суток. Вышло так, что Дима спасал людей, когда был жив и прикрывал подвал уже мертвым. «Рашисты здесь ходят, когда видят, что тело лежит... Люди говорят, он нас охраняет – решисты видят тело и не заходят в подвал», – рассказывают спасенные.

После расстрела тело удалось похоронить всего на 4 день во дворе дома. «Мы сами хоронили. Я, брат, мама. Мам, брось лопату, а она плачет и роет, плачет и роет», — рассказывает мужчина.

Когда все стихло, Сергей заходит на могилу к брату каждый день. Почти в каждом дворе их квартала – самодельные кресты и могилы.

Герои войны: трое братьев из Бучи спасли два десятка человек

Сергей говорит, они с братьями не собирались ставить героями. Просто по другому не могли поступать. В доме остались только старики. Им не от кого было ждать помощи — брать Коноваловы и ныне их единственная поддержка.

83-летняя Надежда, говорит когда смерть подбирается так близко, уже не страшно. Но жить хочется дальше, несмотря ни на что. «Как, дитя, жить не хотеть, хочу жить, как лежала, я молилась, чтобы не хоронили меня под забором, вот там», – говорит женщина.

Надежда умоляет помочь перезахоронить и Дмитрия и остальных погибших, которых расстреляли решисты в их дворах. по человечески. У этих людей не осталось ничего и самостоятельно они этого сделать не смогут. А Дмитрий, как никто, говорит Надежда, заслуживает быть похороненным на кладбище и иметь памятник. Он не желал быть героем, но им стал. Всем людям, которым он помогал в подвале, удалось выжить и впоследствии выбраться из Бучи — а это около 20 жителей, среди которых 6 детей.

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