Три бригады ВСУ получили награды "За мужество и отвагу"

Президент Украины отметил подразделения украинской армии, проявившие мужество и героизм во время боевых действий в Черниговской, Харьковской и Херсонской областях.

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил почетную награду "За мужество и отвагу" 1-й отдельной танковой Северской бригаде, 40-й отдельной артиллерийской бригаде, 57-й отдельной мотопехотной бригаде.

Об этом он сообщил в вечернем обращении в субботу, 24 сентября.

“С начала полномасштабного вторжения России бойцы 1-й отдельной танковой бригады достойно и мужественно выполняли поставленные задачи. Сначала на Черниговском направлении, а сейчас – в горячих точках юга и востока нашего государства”, — сообщил Зеленский.

Президент отметил, что за полгода более тысячи воинов этой бригады отмечены государственными наградами.

"Подразделения 40-й отдельной артиллерийской бригады защищают государство на Харьковском направлении и делают это очень храбро и результативно. Доказанные потери российской армии от огня нашей бригады дают понять всем оккупантам, что врагу на нашей земле места нет и не будет”, — подчеркнул украинский лидер.

По словам президента, 57-я отдельная мотопехотная бригада за этот месяц отметилась хорошими результатами на юге нашего государства – освободила ряд населенных пунктов на Херсонщине.

"За период полномасштабного вторжения России в 57-й бригаде уже три воина отмечены орденом "Золотая Звезда" и 275 военнослужащих получили государственные награды", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины старшему солдату Сергею Сове. Тело этого бойца с сине-желтыми браслетами на руке обнаружили во время эксгумации в освобожденном Изюме.

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