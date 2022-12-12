"Три буханки на 30 мужчин — по крохе, бл***, как голубям": оккупант рассказывает об обеспечении армии

В ГУР отмечают, что подобная ситуация с продовольствием даже не на передовых позициях.

Военнослужащий РФ рассказал об ужасном обеспечении их армии.

Об этом свидетельствует очередной перехват ГУР МО Украины.

Как отмечает разведка, солдат находится даже не на передовых позициях.

Так, отвечая на вопросы обеспечения пищей, оккупант ответил, что продуктов не хватает.

"Сегодня ребята ушли в 15 км за хлебом. У нас хлеба нет, них**. То, что нам привезли на три дня, столько человек съедает сейчас", — сказал оккупант.

Поэтому, по словам россиянина, они разделили три буханки хлеба на 30 человек.

"Взводный приказал зарезать корову. Вот вчера корову убили... А так, крупы, хлеб... Три буханки на 30 человек. По куску себе отрезали. По крохе, как голубям", — добавил солдат.

Отметим, что мобилизованные российские оккупанты массово дезертируют с Донбасса. По словам одного из "мобиков", это "очень просто".

Ранее в ГУР рассказали о количестве российских солдат в Беларуси.

Между тем, в России планируют проводить дополнительную мобилизацию в начале 2023 года для пополнения потерь в войне против Украины.