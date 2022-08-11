Три цели: Маляр объяснила тотальную мобилизацию на оккупированных территориях

Российские оккупнаты на временно захваченных территориях проводят тотальную принудительную мобилизацию, чтобы компенсировать массовые потери в живой силе.

Об этом рассказала на брифинге заместитель министра обороны Анна Маляр.

Маляр сообщила, что в течение этой недели россияне основные усилия направляли на попытки продвинуться вглубь Донецкой области, однако успеха не имели.

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По ее словам, из-за этого потери оккупационных войск в живой силе постоянно растут. Российское военное командование даже переносит очередные ротации передовых подразделений на неопределенные сроки без их доукомплектования личным составом.

Именно за неимением личного состава россияне усиливают незаконные мобилизационные меры на оккупированных территориях.

"Захватчики в авральном порядке проводят так называемую тотальную принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины путем массовых облав и задержаний мужчин для отправки их в районы боевых действий", — сказала Маляр.

Помимо решения кадровых проблем, тотальная мобилизация на оккупированных территориях имеет две цели. По мнению замминистра, так россияне хотят скомпрометировать значительную часть населения оккупированной территории перед Украиной и сформировать в дальнейшем контролируемую прослойку общества за счет коллаборантов.

Ранее Анна Маляр рассказала, как Россия будет проводить "референдумы" на оккупированных территориях.

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