Три человека погибли в результате российского удара по Запорожской области

Все погибшие являлись работниками сельскохозяйственного предприятия.
14 сентября российские войска обстреляли Гуляйпольскую общину Запорожской области. В результате удара погибли три человека.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
По его словам, российские войска ударили по территории сельскохозяйственного предприятия. В результате обстрела погибли три человека, и все они были сотрудниками этого предприятия.
Напомним, Силы обороны Украины в ходе Курской операции на территории России заняли два новых населенных пункта.
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