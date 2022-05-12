Три дня пытали, а потом повели на расстрел: мужчина на Черниговщине рассказал, как он выбрался из могилы

Три дня пытали, а потом повели на расстрел: мужчина на Черниговщине рассказал, как он выбрался из могилы

В Черниговской области российские оккупанты похитили троих братьев и расстреляли их. Один из мужчин спасся.

Это произошло из-за того, что в доме семьи нашли военную форму и медали их дедушки.

Об этом сообщает "Суспильне".

Житель Черниговской области Николай Куличенко рассказал, что в начале оккупации в их дом пришли российские захватчики. Во время обысков они обнаружили форму ВСУ его младшего брата и дедушкины медали. Тогда мужчине и его трем братьям завязали глаза, бросили в военную машину и увезли. Их привезли на территорию пилорамы в селе Вишневое. Там братьев жестоко пытали.

Через три дня мужчин повели на расстрел. Им вырыли могилу, связали руки, ноги и глаза и выстрелили в голову.

"Я здесь, рядом старший брат, а чуть дальше, меньший. И его первого застрелили. Вбросили в яму, а потом Диму застрелили, но не вбрасывали в яму. А потом, как в меня выстрелили, меня еще и ногой толкнули. Я упал на верх старшего", — вспоминает мужчина.

Двое братьев Николая умерли, а мужчине удалось спастись и выбраться из могилы. После этого Николай прошел вражеский блокпост и пришел в соседнее село. Там ему помогла пенсионерка Валентина Петровна. Николай Куличенко 40 километров шел пешком в свое село. После деоккупации Черниговщины его обследовали медики и обнаружили два сломанных ребра.

В прокуратуре по факту убийства братьев Николая открыли уголовное производство по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины, а именно – нарушение законов и обычаев войны в части жестокого обращения с заложниками, гражданским населением, соединенное с умышленным убийством.

Фото: Суспільне

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