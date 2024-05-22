20-летний житель Гвинеи ничего не может сказать, потому что русский за несколько месяцев пребывания на войне выучил плохо, а французский в макеевской больнице никто не знает.

Наемник армии Путина из Гвинеи сутки пролежал в лесу после осколочного ранения от прилета украинского беспилотника, но выжил. В больнице он не мог объяснить, как получил ранение.

Об этом написал блоггер и журналист Юрий Бутусов.

В больнице в оккупированной Макеевке 20-летний наемник ничего не может сказать, потому что русский за несколько месяцев пребывания на войне выучил плохо, а французский там никто не знает. Вот и о полученном ранении житель Гвинеи рассказал так: "Три дрона, форест!".

"Три дрона, форест!": в Донецкой области наемник из Гвинеи не мог объяснить в больнице, как получил ранение

Напомним, по состоянию на утро 22 мая 2024 года ВСУ уничтожили 496 370 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1 300 военных.

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