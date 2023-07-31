Три фазы контрнаступления: эксперт ответил, в которой сейчас находятся ВСУ

С середины июня начался процесс прорыва полосы обеспечения россиян. Этот процесс можно считать второй фазой контрнаступления.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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По его словам, первой фазой можно правильно считать те действия, которые начались в начале июня в Запорожской и Донецкой областях и представляли собой разведку боем.

"В рамках этих действий были раскрыты позиции российской артиллерии второй линии обороны, обнаружены склады с боеприпасами, определены основные логистические маршруты и проведен анализ полосы снабжения и не только. С середины июня начался процесс прорыва полосы снабжения. В целом именно этот процесс можно считать второй фазой наступления, когда после проведения разведки боем развернулся спектр мер по поступательному выходу ко второй линии обороны. И сейчас этот процесс еще не завершен", – пояснил он.

Коваленко отметил, что украинские военные, "вбив клин между Роботино и Вербовое", действительно вышли на основную линию обороны, но это только на одномом участке, в определенной локации.

"Только после того, как будут выровнены фланги, заняты господствующие высоты и освобождены села и н.п. играющие опорников, начнется 3-я фаза ", — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что о подготовке прорыва второй линии обороны можно говорить тогда, когда ВСУ выйдут к этой линии не на одном участке, а когда будет создан удобный фронт для прорыва и условия для поддержки этого процесса.

Ситуация на фронте 31 июля

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр утром понедельника, 31 июля, сообщила, что россияне продолжают атаковать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются сложные бои. По ее словам, за прошедшую неделю на этих направлениях между ВСУ и вражескими войсками произошло более 170 боев.

Также в Минобороны Украины заявили об успешном наступлении на Бахмутском направлении. Силы обороны ведут успешные наступательные действия в районах южнее города. За прошедшую неделю на этом направлении украинские военные уволили 2 кв. км.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Зеленский на фронте! Бахмутское направление!

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