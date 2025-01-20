Украинские военные продолжают вести ожесточенные бои на востоке страны, где три ключевых города Торецк, Часов Яр и Большая Новоселка находятся в критической ситуации. Правительство возлагает большие надежды на поддержку США, в частности, на политику нового и предыдущего президентов, однако ситуация на фронте остается чрезвычайно сложной.

Об этом пишет военный обозреватель BILD Юлиан Репке.

Торецк

Это самый большой из трех городов, где до войны проживало более 30 тысяч человек. С июня 2024 года оно подвергается постоянным атакам, из-за чего почти полностью разрушено.

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“Город оккупирован на 95 процентов. Мы защищаем последнюю шахту”, – сообщила украинская “группа АСД”.

Часов Яр

Город, где раньше проживало 12 тысяч человек, сейчас почти опустел. Лишь несколько сот жителей остались под постоянным огнем с апреля 2024 года. Аналитики DeepStateMap сообщают, что россияне контролируют 60% территории города, включая многоэтажный район и металлургический завод.

Украинские силы содержат административный центр города и несколько дачных районов, однако ситуация критическая.

Большая Новоселка

Этот стратегически важный городок, расположенный в 17 км от границ Днепропетровской области, находится в окружении с трех сторон. Российские войска сумели обойти город с фланга, оставив украинским защитникам лишь узкий поставочный коридор, который проходит через реку без моста.

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Наблюдатели предполагают, что ВСУ могут принять решение об отступлении во избежание полного окружения.

Поддержка США

Правительство Украины, несмотря на сложную ситуацию, возлагает большие надежды на новую администрацию США. Готовящаяся ко второму президентскому сроку Дональда Трампа и поддержка Украины Джо Байденом являются ключевыми элементами в противостоянии российской агрессии.

Продолжается борьба не только за города, но и за международную поддержку, которая может оказаться решающим фактором в этой войне.

Напомним, что в Донецкой области на Лиманском направлении продвижение россиян в районе Ивановки может открыть "ящик Пандоры", который обрушит оборону по отрезку Терны-Ямполевка-Торское.