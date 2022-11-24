Три худших сценария блекаута в Украине: сколько времени и какие области останутся без электричества

Россия может оставить Украину на 7 дней без электричества.

Российские террористы из-за масштабных обстрелов украинской энергетической инфраструктуры могут привести к блекауту, который продлится от 12 часов до 7 суток.

Об этом пишет Forbes со ссылкой на отчет, имеющийся в распоряжении правительства.

Первый сценарий: блекаут на Левобережье Украины

По такому сценарию Россия наносит массированные ракетные удары по транзитным подстанциям, которые передают электроэнергию с запада на восток страны и бьют по электростанциям на Левобережье.

В таких условиях без света останутся Черниговская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская области, а также подконтрольные Украине части Харьковской, Донецкой и Луганской областей. Частично Николаевская, Херсонская, Кировоградская, Черкасская и Киевская области вместе с левым берегом Киева. Ориентировочное время отключения – от 12 до 24 часов.

Второй сценарий: блекаут всей страны

Россия массированно атакует электростанции и подстанции по всей стране, однако Украина может заживиться европейской энергосистемой. Время восстановления электроснабжения – 12-24 часа.

Третий сценарий: блекаут на 7 дней

Российские террористы массированно атакуют по открытым распределительным устройствам атомных станций, а также по подстанциям, соединяющим украинскую энергосистему с европейской.

Атомные станции могут удержаться в работе на одном энергоблоке, имея 100-140 МВт на собственные нужды. Но в случае нанесения удара в непосредственной близости от АЭС с высокой вероятностью атомные станции будут остановлены. Тогда запустить АЭС не получится через 2 часа.

Сначала придется восстановить связь с европейской энергетической системой. Параллельно будут возвращать электроснабжение с маленьким ГЭС и ТЭЦ. Чтобы возобновить работу АЭС, потребуется до 7 дней. Только после этого удастся вернуть электричество промышленности.

Массированные ракетные обстрелы Украины

Российские террористы от 10 октября массированно обстреливают Украину ракетами. Только 23 ноября оккупанты выпустили по нашему государству 70 ракет, 51 из которых удалось сбить.

Из-за этого еще раз повреждена украинская энергетическая инфраструктура. Без электричества находится огромное количество бытовых потребителей. В Украине возобновлено электроснабжение всех объектов критической инфраструктуры: больниц, водоканалов. Идет постепенное подключение бытовых потребителей.

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