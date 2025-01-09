Три КАБа по Херсону: стало известно, куда попали россияне (фото)

Сегодня, 9 января, россияне выпустили КАБы по Херсону, горожане слышали мощные взрывы.

О деталях атаки сообщил глава МВА Роман Мрочко.

"Было выпущено три управляемых авиабомбы. Один КАБ попал в частный дом, разрушив его. Из-под завалов достали мужчину и женщину, которых забрала "скорая". У 85-летней пострадавшей контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговая травма. Еще у одной пострадавшей острая реакция на стресс. Мужчины 52 и 62 лет находились на улице в момент попадания КАБ. 62-летнему пострадавшему медики оказали помощь на месте. У него взрывная травма и обломочное ранение правой кисти. 52-летний раненый доставлен в больницу. У мужчины ссадное лицо, взрывная и закрытая черепно-мозговая травма", - написал он.

Кроме этого, в результате вражеского авиаудара возникли пожары. Есть попадание в предприятие и детсад.

Напомним, россияне 8 января нанесли удар по Херсонской области. В результате вражеской атаки погибли два человека, еще пятеро получили ранения.

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