Три калеки осталось: оккупант – о больших потерях штурмовых отрядов РФ (перехват)

Оккупант жалуется товарищу на огромные потери России и признает, что "прогнозы желают лучшего".

В новом перехвате разведки российский оккупант в разговоре с товарищем жалуется на большие потери живой силы в армии РФ.

Аудиозапись разговора опубликовала пресс-служба ГУР.

"Впереди прогнозы желают лучшего. У нас тоже уже штурмовать некому. Три калеки осталось", – отметил оккупант.

В разведке уточнили, что враг имел в виду так называемую "3-ю отдельную мотострелковую бригаду "Беркут", сформированную еще осенью 2014 года из воевавших в Горловке боевиков.

Перехват ГУР: оккупант – о значительных потерях живой силы штурмовых отрядов

Ранее разведка перехватила разговор, как россиянин сожалеет, что не вырвал золотые зубы у украинских бойцов (очевидно, речь идет о погибших), которых называет "французами" и "немцами".

Еще в одном перехваченном разговоре россиянин жаловался, что состояние армии РФ осталось на уровне СССР, а у украинцев "все круче".

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