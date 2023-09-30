Три капитана и два лейтенанта: ВСУ показали "200-х" российских военных (фото)

ВСУ показали фото ликвидированных российских захватчиков.
Вооруженные силы Украины ликвидировали очередную партию российских военных – троих капитанов и двух лейтенантов.
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц".
"Успешно демобилизованы: капитаны РФ – Артем Туев, Александр Кулаков и Вадим Левашов, старший лейтенант-"мобик" Владимир Давиденко и лейтенант Даниил Калинкин", — говорится в сообщении.
Когда и где именно были уничтожены российские офицеры не сообщается.
Напомним, ВМС и ГУР провели успешную спецоперацию и вернули домой двух десантников (видео).
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