Новые цели России на Донбассе

Реклама

После возможного захвата Покровска русские войска вероятнее всего нацелятся на Константиновку, а дальше — на Краматорск и Славянск. Тем не менее, существует и риск рассредоточения ударов в других областях.

Об этом сказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал об этом в комментарии «Главреду».

По словам Ступака, у Кремля сейчас не хватает ресурсов для массированного наступления по всем направлениям одновременно, поэтому враг концентрирует усилия и опрокидывает подкрепления с других участков фронта. В частности, добавляет эксперт, часть сил уже была отобрана из Сумского направления, чтобы усилить удар вблизи Покровска.

Реклама

По мнению Ступака, существует до 95% вероятности, что следующим пунктом российского продвижения станет Константиновка — именно там противник наиболее активно может попытаться прорвать оборону. Если эта цель будет достигнута, следующими целями, вероятнее всего, станут Краматорск и Славянск — города, захват которых имел бы для РФ значительный информационно-пропагандистский эффект: возможность заявить о «полном» взятии под контроль Донецкой области.

В то же время, Ступак предостерегает, что это лишь наиболее вероятный сценарий, но противник может изменить тактику — распылить силы и усилить наступление в Днепропетровской или Запорожской областях, где продолжаются обстрелы и операционная активность.

Поэтому задача командования, отмечает эксперт, правильно определить направление основного удара врага и перераспределить силы и ресурсы для эффективного противодействия.

«Самым вероятным сейчас выглядит направление на Константиновку — враг будет стремиться доказать, что он закрыл Донецкую область. Но что означает это „закрытие“ для людей и для жизни городов — другой вопрос», — говорит Ступак.

Реклама

Напомним , РФ также может сосредоточить зимние удары на Сумах, Харькове, Днепре, Запорожье и Николаеве. По мнению военных экспертов, враг перейдет к массированным атакам по регионам.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке: ТСН 12:00 новости 10 ноября. Масштабная ОПЕРАЦИЯ НАБУ — на фото мешки с деньгами. Прогноз погоды

Тем временем армия РФ бросила на Покровск сотни тысяч солдат. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский рассказал о текущей ситуации в этом направлении.