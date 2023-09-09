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Три линии обороны оккупантов: эксперт рассказал о трудностях во время наступления

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Три линии обороны оккупантов: эксперт рассказал о трудностях во время наступления

ВСУ. / Фото: Associated Press

Самой легкой может стать третья линия.

Все три линии обороны русских оккупационных войск отличаются друг от друга. Самой легкой для ВСУ может стать третья линия. На первой же линии проблема — это мины, а на второй — механизированные подразделения врага.

Об этом во время телемарафона сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, первая линия обороны россиян – это полоса обеспечения в пять километров в среднем, вторая линия – 15 км. Вторая линия отличается от первой механизированной составляющей: большее количество техники – БТР, БМП, БМД, танки, артиллерия.

"Меньшее количество мин – это правда. Но проблема – железо. С этим железом будет нужно что-то делать. К тому же, там больше используется элемент маневра, мобильности. Именно для того она создается и насыщается механизированной составляющей, чтобы оказывать полноценное сопротивление в поединке с противником", — рассказал Коваленко.

Эксперт считает, что "условно легче может быть, когда мы выйдем на третью линию обороны" — это южнее Токмака. Токмак, говорит Коваленко, – это предел второй и третьей линий обороны.

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"Третья линия обороны — тыловая. Там преимущественно склады с боеприпасами, горюче-смазочными материалами, штабы, ремонтные базы, комплексы ПВО, узлы связи. То есть меньше фортификационных сооружений, заграждений, а больше логистики. Там может быть действительно легче", — отмечает Александр Коваленко.

Напомним, полковник запаса, военный эксперт Роман Свитан рассказал, когда ВСУ могут пройти три линии обороны врага. По его словам, чтобы прорваться на юге Украины, а каждую линию ВСУ понадобится по одному месяцу.

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Дата публикации
Просмотры
127
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