Три линии обороны оккупантов: эксперт рассказал о трудностях во время наступления

Все три линии обороны русских оккупационных войск отличаются друг от друга. Самой легкой для ВСУ может стать третья линия. На первой же линии проблема — это мины, а на второй — механизированные подразделения врага.

Об этом во время телемарафона сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, первая линия обороны россиян – это полоса обеспечения в пять километров в среднем, вторая линия – 15 км. Вторая линия отличается от первой механизированной составляющей: большее количество техники – БТР, БМП, БМД, танки, артиллерия.

"Меньшее количество мин – это правда. Но проблема – железо. С этим железом будет нужно что-то делать. К тому же, там больше используется элемент маневра, мобильности. Именно для того она создается и насыщается механизированной составляющей, чтобы оказывать полноценное сопротивление в поединке с противником", — рассказал Коваленко.

Эксперт считает, что "условно легче может быть, когда мы выйдем на третью линию обороны" — это южнее Токмака. Токмак, говорит Коваленко, – это предел второй и третьей линий обороны.

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"Третья линия обороны — тыловая. Там преимущественно склады с боеприпасами, горюче-смазочными материалами, штабы, ремонтные базы, комплексы ПВО, узлы связи. То есть меньше фортификационных сооружений, заграждений, а больше логистики. Там может быть действительно легче", — отмечает Александр Коваленко.

Напомним, полковник запаса, военный эксперт Роман Свитан рассказал, когда ВСУ могут пройти три линии обороны врага. По его словам, чтобы прорваться на юге Украины, а каждую линию ВСУ понадобится по одному месяцу.

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