Три месяца назад женился: стало известно, кого убил снайпер на Донбассе

Оккупанты в Донбассе огня не прекращают.
Потеря на передовой. В Донецкой области под Новомихайловка погиб боец 28-мои бригады Артем Мазур.
Об этом сообщают журналисты ТСН.
В него попал вражеский снайпер. Ранение оказалось несовместимо с жизнью.
Артему было 26 лет, родом он из села Веселое на Кировоградщине. В армию пошел 2017 года. Был заместитель командира боевой машины и наводчиком.
На сайте местной общины сообщают, что у погибшего остались мать и жена. Всего три месяца как Артем женился. В среду с погибшим прощаться в родном селе.
Оккупанты в Донбассе огня не прекращают. И уже сегодня, в результате вражеского обстрела, еще один воин получил ранение на северном участке фронта. Бойца отправили в госпиталь. Медики называют его состояние удовлетворительным.