Три месяца назад женился: стало известно, кого убил снайпер на Донбассе

Три месяца назад женился: стало известно, кого убил снайпер на Донбассе

Оккупанты в Донбассе огня не прекращают.

Потеря на передовой. В Донецкой области под Новомихайловка погиб боец 28-мои бригады Артем Мазур.

Об этом сообщают журналисты ТСН.

В него попал вражеский снайпер. Ранение оказалось несовместимо с жизнью.

Артему было 26 лет, родом он из села Веселое на Кировоградщине. В армию пошел 2017 года. Был заместитель командира боевой машины и наводчиком.

На сайте местной общины сообщают, что у погибшего остались мать и жена. Всего три месяца как Артем женился. В среду с погибшим прощаться в родном селе.

Оккупанты в Донбассе огня не прекращают. И уже сегодня, в результате вражеского обстрела, еще один воин получил ранение на северном участке фронта. Бойца отправили в госпиталь. Медики называют его состояние удовлетворительным.

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