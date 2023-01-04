"Три недели – это включая Львов": Данилов рассказал, как Запад верил планам оккупантов

По его словам, Запад был уверен, что РФ оккупирует Украину и физически ликвидирует высшее военно-политическое руководство.

Российские оккупанты планировали захватить всю Украину за три недели. А Запад был уверен, что россиянам это удастся.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире общенационального телемарафона.

"Три недели – это включая Львов. У них (России. – Ред.) было два плана. Первый план у них был – до 7 марта. К этому времени они должны были закончить (захват. – Ред.) Левобережья и Киева. Это был крайний срок. Именно в этот день в Минск прибыл гражданин РФ, а в прошлом гражданин нашего государства Янукович. 7 марта он уже должен был находиться на территории Украины. Потом был следующий этап", – сказал Данилов.

Далее россияне хотели захватить всю Украину аж до Львова, говорит секретарь СНБО.

По его словам, накануне полномасштабного вторжения многие представители спецструктур наших стран-партнеров были уверены в таком развитии событий:

оккупация,

ликвидация высшего военно-политического руководства страны,

концлагеря и фильтрационные лагеря.

"Я всем говорил: "вы просто нас не знаете. Такого не будет". Ни одна разведка мира, ни одна страна не давала нам шанса — совсем. Они все считали, что у нас не будет таких возможностей", — отметил секретарь СНБО.

Данилов напомнил: Запад постоянно предупреждал Украину, что уничтожение военно-политического руководства нашего государства – это задача №1 для россиян.

"И их (страны Запада. – Ред.) очень раздражало, когда мы говорили, что этого не будет. Они считали, что мы такие же, как и россияне. Это была глубокая ошибка всех без исключения наших партнеров и наших непартнеров, которые сегодня становятся нашими партнерами", – подытожил он.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о своих ощущениях и действиях в первый день полномасштабного вторжения. Он также предупредил об обострении в войне в феврале и призвал готовиться к этому.

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