Три новости от Сырского: Зеленский раскрыл детали тайного разговора с главнокомандующим ВСУ

Главком Сырский доложил о новостях обмена пленными и фронтовой ситуации.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские силы укрепили свои позиции и расширили контролируемую территорию в Курской области России.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram.

Торецкое и Покровское направления : В течение суток произошло несколько десятков российских штурмов на наши позиции. Наши воины активно противостоят оккупантам и отбивают атаки. Ситуация находится под контролем.

Операция в Курской области : На утро есть новости о пополнении обменного фонда для Украины. Генерал Сырский поблагодарил солдат и командиров, берущих российских военных в плен. Это помогает приблизить освобождение наших военных и гражданских находящихся в плену России. Также сообщено об укреплении позиций на Курщине и расширении стабилизированной территории.

Обеспечение действий : Продолжается работа над новыми пакетами поддержки от партнеров. Основные приоритеты – ограничение наступательного потенциала России и повышение нашей дальнобойности. Подготовлены поручения для украинских дипломатов.

Напомним, украинские военные продолжают наступательную операцию в Курской области России. С начала операции взято под контроль 82 населенных пункта, продвинувшись на 35 км и захватив 1150 квадратных км территории.

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