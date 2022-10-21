Три области, наоборот, увеличили потребление: в "Укрэнерго" отчитались, какие регионы экономили свет, а какие - нет

Самый большой пик потребления 20 октября был не вечером, а в 10 часов утра.

В "Укрэнерго" отчитались, какие регионы не прислушались к призывам снизить электропотребление 20 октября. Это – Киевская, Черниговская и Николаевская области, в столице ситуация с электропотреблением была неизменной.

Об этом идет речь на официальной странице Национальной энергетической компании "Укрэнерго".

В компании сообщили, самый большой пик потребления 20 октября был не вечером, как обычно, а в 10 часов утра. В частности, жители столицы в этот момент вчера потребляли столько же, как вечером предыдущего дня, жители Киевской и Черниговской области даже больше — на 17% и 9% соответственно. Также пиковое потребление значительно увеличилось в Херсонской и Николаевской областях.

Остальные регионы утром 20 октября потребляли меньше, чем вечером предыдущего дня, но все равно в семи регионах пришлось вводить веерные отключения: в Черкасской, Житомирской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской и Днепропетровской областях.

В то же время вечером украинцы уменьшили потребление в среднем на 5,4% по сравнению с предыдущим днем. Больше всего – в Черниговской, Хмельницкой, Полтавской и Сумской областях.

ФОТО: как украинцы экономили электричество

Отключение света в Украине из-за атаки россиян

19 октября Россия снова обстреляла энергетические объекты, поэтому украинцев предупредили о веерных отключениях электроэнергии в течение нескольких дней. В результате атаки оккупантами было повреждено около 40% общей инфраструктуры и генерирующих мощностей.

В "Укрэнерго" предупреждали, что отключения света будут поочередными – продолжительность очереди определяет облэнерго, но не больше четырех часов. На сайте Министерства энергетики можно найти ссылку на сайты операторов сетей, публикующих объявления о применении ограничений.

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