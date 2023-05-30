Три причины активного обстрела Украины: военный эксперт объяснил действия россиян

Во время ночной атаки Киева со стороны кафиров 30 мая ПВО сбила 29 из 31 запущенного "шахеда". Военный эксперт назвал причины волны вражеских атак на Украину.

Об этом говорилось в эксклюзивном интервью ТСН.ua военного аналитика, полковника Петра Черника.

"Украинцы выиграли стратегический поединок с враждебным "аналогов нет" оружием. Х-47М2 "Кинжал" сбито 6 из шести. Это очень серьезный имиджевый удар по РФ. Она пока остается вторым производителем самого разнообразного оружия. И сейчас страны, которые у них ее покупают, задумаются, стоит ли это делать в дальнейшем. Особенно, зенитно-ракетную и ракетную, а значит это повод, чтобы поджигать "Петриот" и показать, что у них есть еще какой-то серьезный потенциал", — отметил Черник.

Эксперт назвал и вторую причину активных российских обстрелов Украины. По его словам, оккупанты ужасно боятся контрнаступления ВСУ.

"Они наносят удары вглубь нашей территории, так как считают, что могут нащупать логистические точки, где находится поступающая с Запада бронетехника, а также другое оружие", — добавил Черник.

В то же время уровень передвижения украинских ЗРК несколько снижается, что является еще одной причиной наносить удары вглубь Украины.

"Частно они добиваются результата. Такая работа ПВО истощает общий запас ракет. Но в общем стратегическом контексте они не достигнут самой главной цели. Переломить ход этой войны не смогут", — пояснил эксперт.

Напомним, 30 мая Киев был в очередной раз атакован беспилотниками. Обломки рухнули в нескольких районах столицы. Так, в Голосеевском районе Киева поврежден жилой дом, есть пострадавшие.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, 33-летняя жительница дома вышла на балкон посмотреть, как сбивают дроны. Это привело к ее гибели.

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