Российские бомбардировщики Ту-95 / © Военно-морские силы США

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Во время массированной ракетной атаки на Украину в ночь на 20 ноября Россия подняла в воздух беспрецедентно большое количество стратегической авиации. В частности, для запуска крылатых ракет противник задействовал семь бомбардировщиков Ту-95МС и пять сверхзвуковых Ту-160. Однако три последних по неизвестным причинам исчезли с радаров.

Об этом рассказал авиационный эксперт Константин Криволап в эфире «Фабрики новостей».

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Россия подняла в воздух почти максимальное количество самолетов Ту-95МС

По словам эксперта, такой концентрации стратегической авиации для нанесения ракетных ударов по Украине не наблюдалось уже давно. Российское командование задействовало семь самолетов Ту-95МС, что составляет почти максимальное количество этих бомбардировщиков, которое РФ способна одновременно поднять в воздух.

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Кроме того, россияне задействовали пять стратегических сверхзвуковых бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160. При этом три из них впоследствии исчезли с радаров.

Криволап высказал предположение, что эти самолеты могли не долететь до районов запуска или же не иметь достаточного количества крылатых ракет для полной загрузки.

«Где-то три пропали», — отметил авиаэксперт.

Украинская ПВО уничтожила 94% крылатых ракет

Криволап также оценил эффективность украинской противовоздушной обороны во время этой атаки. По его словам, российские войска выпустили по Украине 84 крылатые ракеты.

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Из них 79 были сбиты украинской ПВО. Еще одна ракета упала на территории Польши, а другая попала в жилой дом в Ивано-Франковской области, однако не взорвалась.

Таким образом, показатель уничтожения крылатых ракет составил около 94%.

«В этой ситуации возникает вопрос: имело ли смысл применять крылатые ракеты», — отметил эксперт, подчеркнув, что уровень их перехвата украинской ПВО был очень высоким.

Каковы результаты перехвата российских дронов и баллистических ракет

По оценке Криволапа, украинские защитники также уничтожили 86% запущенных Россией ударных беспилотников типа Shahed и «Герань».

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Эффективность перехвата реактивных дронов оказалась несколько ниже: из 132 целей удалось сбить 101, то есть примерно 77%.

В то же время наиболее проблемным направлением остается противодействие баллистическим ракетам. Эксперт объяснил это, прежде всего, нехваткой в Украине соответствующих средств противовоздушной обороны.

Из 27 запущенных баллистических ракет украинские силы ПВО смогли перехватить лишь три.

«Если бы было чем, то сбивали бы очень эффективно», — подытожил Криволап.

Напомним, в ночь на 20 ноября Россия нанесла массированный удар по Украине. Враг в очередной раз применил десятки ракет и сотни беспилотников, атаковав гражданскую, энергетическую и транспортную инфраструктуру.

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