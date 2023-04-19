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Три самых главных приоритета: в Пентагоне назвали, какая военная помощь нужна Украине

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1335
Время на прочтение
1 мин
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Три самых главных приоритета: в Пентагоне назвали, какая военная помощь нужна Украине

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В Пентагоне назвали три приоритета военной помощи Вооруженным силам Украины.

Основными приоритетами военной помощи Украины являются противовоздушная оборона, артиллерия и бронированная техника.

Об этом заявил заместитель министра обороны США по политике Колин Кал, пишет "РБК-Украина".

Он подчеркнул, что США и партнеры информированы о военных нуждах ВСУ.

"Их три главных приоритета — три наших главных приоритета: противовоздушная оборона, артиллерия, механизированные и бронетехнические силы и все, что необходимо для обслуживания и поддержки этих транспортных средств", — заявил он.

Напомним, в Украину уже прибыла часть западных боевых машин пехоты M2 Bradley, обещанных ВСУ Соединенными Штатами.

Министерство обороны США официально подтвердило наличие небольшой группы американских военных в Украине.

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1335
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