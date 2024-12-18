Три сценария миротворческой миссии в Украине: эксперт рассказал о вероятном развитии событий

Однако пока неизвестно, согласится ли Россия на эти варианты миротворческой миссии.

На Западе рассматривают возможность исправления миротворцев в Украине после завершения боевых действий. Существуют три сценария реализации миротворческих миссий.

Детальнее рассказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире сказал в эфире "24 Канала".

Первый сценарий предполагает установление мира силой.

“Двое дерутся, забегает третий, большой. Он одну сторону бросает в один угол, другую в другой. Все остановились. Так выглядит установление мира. Но мы прекрасно понимаем, что франко-британские солдаты не смогут зайти в район Курахово и сказать: Украина – стоп, Россия – стоп. Такого не будет, отвергаем этот сценарий", – говорит Ступак.

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Второй сценарий заключается в поддержании мира между сторонами, договорившимися о прекращении огня.

"Это когда мир уже есть, когда линия разграничения стабилизировалась. Между двумя сторонами вводятся эти войска. И они помогают восстанавливать инфраструктуру, делают комендантский час, регулируют движение, поддерживают проведение выборов. Это для нас более или менее приемлемый вариант", — пояснил эксперт.

Третий сценарий предусматривает контроль за соблюдением договоренностей. “Это так же, как делали ОБСЕ.

В то же время, он отметил, что Москва вряд ли согласится на введение западных миротворцев на линию разграничения между Украиной и РФ, как это предусмотрено вторым сценарием.

“Они захотят это под эгидой ООН, чтобы Совбез проголосовал. И я более чем уверен, что РФ потребует, чтобы среди миротворческого контингента были представители тех стран, которым РФ доверяет. Это могут быть Беларусь, страны бывшего СССР – коллеги по ОДКБ, военные из Индии, стран Африки. Это будет некая сборная солянка – она вполне реальна, но только после окончания боевых действий", — подытожил Ступак.

Напомним, что спустя почти три года после приказа президента России Владимир Путин своим войскам о вторжении в Украину война переходит в свою завершающую фазу. Соглашение о прекращении войны кажется более вероятным, чем когда-либо прежде.