Три способа представления данных в ТЦК: нардеп сделал важное заявление о новом законопроекте о мобилизации

Для этого не обязательно посещать ТЦК.

Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки продолжает работу над законопроектом о мобилизации и считает, что граждане должны иметь право подавать свои данные в территориальные центры комплектования разными способами.

По словам заместителя председателя Комитета Егора Чернева, рассматриваются три варианта подачи информации в ТЦК.

“Лично прийти и обновить данные; сделать это в ЦНАПе; зарегистрировать электронный кабинет и сделать это онлайн, не посещая ТЦК”, – прокомментировал он.

“Обновить данные в течение 60 дней с момента вступления закона в силу будет обязанностью граждан, а не правом. Все военнообязанные должны встать на учет и выполнять свой военный долг», — заметил парламентарий.

Также он сообщил, что в настоящее время в отношении “уклонистов” обсуждаются три варианта ограничений: временный запрет на выезд за границу, временное ограничение в праве управления транспортными средствами и блокирование счетов в банках. Комитет не поддержал идею блокирования счетов, потому что не считает ее реальной действенной нормой.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что правительство работает над новой системой бронирования от военной службы по мобилизации.

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