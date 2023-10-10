Три страны НАТО хотят очистить Черное море от российских мин: что об этом известно

Это связано с тем, что нападения России на Украину становятся все ближе к границам НАТО.

Турция, Румыния и Болгария обсуждают создание общих сил для очистки моря от любых мин, попадающих в воду из-за войны, которую РФ развязала против Украины.

Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечается, три члена-страны все еще прорабатывают вопрос создания подразделения уже в следующем месяце. Об этом говорят два официальных лица, пожелавших не называть своих имен, но знакомых с переговорами.

Поскольку нападения России на Украину становятся все ближе к границам НАТО, Североатлантический союз пытается сбалансировать свой ответ на инциденты, чтобы избежать дальнейшей эскалации. От частей беспилотников до по меньшей мере мин, переносимых течением, война грозит вторгнуться на территорию единых трех стран НАТО, имеющих прямой выход к Черному морю, главному торговому пути, который заставляет их усилить оборонные меры.

Хотя это и не операция НАТО как таковая, общие силы по разминированию моря будут первыми большими объединенными усилиями союзников в Черном море после того, как президент РФ Путин отдал приказ о вторжении в Украину. Это происходит в то время, когда союзники сталкиваются с растущим провокационным поведением России в регионе.

Новые силы должны быть полностью мирными и не будут выводить в море никаких новых кораблей НАТО, заявили два официальных лица. По словам одного из чиновников, цель миссии — показать, что три страны способны решить проблему самостоятельно.

Напомним, что РФ планирует заменять "гуманитарный коридор" в Черном море.

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