Три сценария войны в Украине: что планирует Кремль и возможен ли мир

Годами украинцы ждут момента, когда закончится война в Украине. Однако россияне хотят воевать любой ценой. Какие три возможных сценария войны рассматривает враг и что ждет украинцев?

Об этом подробнее рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

Когда закончится война в Украине: в Кремле рассматривают три варианта

Андрей Коваленко сообщил, что в Кремле рассматривают по меньшей мере три сценария по войне в Украине. По его словам, только в одном из них есть заморозка линии фронта.

По первому сценарию, который рассматривают российские оккупанты, война в Украине будет продолжаться, по меньшей мере, до 2028 года. Сейчас РФ делает ставку на успех весенне-летней кампании наступления. Коваленко добавляет, что сценарий войны до 2028 года не реалистичен без проведения дополнительной мобилизации в России. По второму сценарию РФ будет «дрейфовать» к прекращению огня и заморозке войны. Российские пропагандисты частично начали работу по подготовке населения. Людям из телевизоров рассказывают о том, что «Путин плохо поинформирован о реальной ситуации на фронте», а также о том, что «война зашла в тупик из-за вранья генералов». Третий сценарий — продолжение войны против Украины с переходом к гибридной войне с НАТО ближе к 2028 году. Возможны агрессивные действия против стран Балтии.

«В случае со странами Балтии Кремль может пойти на атаки дронами и привлечение небольших ДРГ по 20 человек, которые будут проникать на территории этих государств для определенных операций», — сообщает глава ЦПД.

Андрей Коваленко добавил, что это лишь отдельные планы, которые могут быть далеки от геополитической ситуации и реального положения дел на поле боя.

Сейчас оккупанты готовят информационные поводы, такие как военные заводы в странах НАТО, «использование воздушного пространства стран Балтии для атак украинских дронов» и т.д.

Начнет ли Россия войну против стран Балтии

Россияне начали расшатывать информационное пространство стран ЕС и Балтии в частности. Возможной целью россиян может стать город Нарва, куда во времена СССР высылали россиян. Теперь этот город является эстонским.

В Кремле расширили полномочия Путина — в первом чтении приняли законопроект, по которому Россия сможет вводить войска в страны, где якобы «преследуют» россиян.

Дипломаты убеждены, что Путин попытается провести «серую военную операцию».

Так что открытие второго фронта, кроме Украины, может быть в реальных планах России. Только ВСУ мешают реализовать планы Путина сейчас.