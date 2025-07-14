Три сценария завершения войны: что может остановить боевые действия в Украине

Последствия обстрелов в Украине. / © Associated Press

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Война между Россией и Украиной может завершиться или перейти в фазу замороженного конфликта только при одном из трех условий.

Об этом в комментарии Главреду рассказал бывший глава Луганской военно-гражданской администрации, экс-министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Первый сценарий, по его словам, возможен при полном истощении одной из сторон — настолько, что она больше не сможет вести активные боевые действия, независимо от того, обороняется ли она или наступает.

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"Во время Второй мировой войны Германия капитулировала, когда ее войска еще находились на территории Франции. Она просто исчерпала свои ресурсы и не могла дальше воевать", - напомнил Тука.

Второй вариант – достижение стратегической цели. Для Украины это освобождение оккупированных территорий, для России их содержание или дальнейшее захват. В то же время, по словам эксперта, нет признаков того, что хотя бы одна сторона близка к реализации своих целей.

Третий и самый вероятный на сегодняшний день сценарий — взаимное истощение. Ни одна из сторон не достигает преимущества, однако обе постепенно теряют ресурсы и способность к активной войне.

"Оккупантам удается продвигаться на 150-200 метров, но за это они платят большую цену. Экономика РФ не в лучшем состоянии, есть проблемы с вооружением. Но и Украина испытывает серьезное истощение - мы это чувствуем каждый день. Сейчас идет соревнование: кто первым не выдержит", - подытожил Тука.

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Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 3 июля заявил ему, что в течение следующих 60 дней планирует активизировать усилия по захвату территорий Украины в административные границы, где РФ уже имеет значительное присутствие.