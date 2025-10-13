ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
291
Время на прочтение
1 мин

Три танка и сотни оккупантов: Генштаб обновил потери РФ в сутки

За минувшие сутки оккупанты потеряли немало живой силы и техники.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Оккупанты

Оккупанты / © Associated Press

За прошедшие сутки российская армия потеряла около 1140 военных. С 24 февраля 2022 года по 13 октября 2025 года общие потери личного состава противника составляют примерно 1123950 человек.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.10.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1123950 (+1140) человек

  • танков — 11251 (+3)

  • боевых бронированных машин — 23345

  • артиллерийских систем — 33599 (+21)

  • РСЗО — 1520 (+2)

  • средства ПВО — 1225

  • самолетов — 427

  • вертолетов — 346

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 69242 (+232)

  • крылатые ракеты — 3859

  • корабли / катера — 28

  • подводные лодки — 1

  • автомобильная техника и автоцистерны — 64043 (+109)

  • специальная техника — 3977 (+1)

Ранее Главком Александр Сырский сообщил, что в течение сентября общие потери российских оккупантов составили 28,5 тысяч человек.

Дата публикации
Количество просмотров
291
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie