- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 291
- Время на прочтение
- 1 мин
Три танка и сотни оккупантов: Генштаб обновил потери РФ в сутки
За минувшие сутки оккупанты потеряли немало живой силы и техники.
За прошедшие сутки российская армия потеряла около 1140 военных. С 24 февраля 2022 года по 13 октября 2025 года общие потери личного состава противника составляют примерно 1123950 человек.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.10.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1123950 (+1140) человек
танков — 11251 (+3)
боевых бронированных машин — 23345
артиллерийских систем — 33599 (+21)
РСЗО — 1520 (+2)
средства ПВО — 1225
самолетов — 427
вертолетов — 346
БпЛА оперативно-тактического уровня — 69242 (+232)
крылатые ракеты — 3859
корабли / катера — 28
подводные лодки — 1
автомобильная техника и автоцистерны — 64043 (+109)
специальная техника — 3977 (+1)
Ранее Главком Александр Сырский сообщил, что в течение сентября общие потери российских оккупантов составили 28,5 тысяч человек.