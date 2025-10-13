Три танка и сотни оккупантов: Генштаб обновил потери РФ в сутки

Оккупанты / © Associated Press

За прошедшие сутки российская армия потеряла около 1140 военных. С 24 февраля 2022 года по 13 октября 2025 года общие потери личного состава противника составляют примерно 1123950 человек.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.10.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1123950 (+1140) человек

танков — 11251 (+3)

боевых бронированных машин — 23345

артиллерийских систем — 33599 (+21)

РСЗО — 1520 (+2)

средства ПВО — 1225

самолетов — 427

вертолетов — 346

БпЛА оперативно-тактического уровня — 69242 (+232)

крылатые ракеты — 3859

корабли / катера — 28

подводные лодки — 1

автомобильная техника и автоцистерны — 64043 (+109)

специальная техника — 3977 (+1)

Ранее Главком Александр Сырский сообщил, что в течение сентября общие потери российских оккупантов составили 28,5 тысяч человек.