Три вида оружия для Украины: Подоляк объяснил, чего ждать от нового "Рамштайна"

На очередном саммите "Рамштайн" 14 февраля западные союзники будут обсуждать предоставление Украине оружия, которое позволит ей перехватить инициативу в войне с Россией. В частности, речь идет о бронетехнике, дальнобойных ракетах и боевых самолетах.

Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире всеукраинского телемарафона, транслируемого Youtube-каналом ТСН.

"Сегодня у нас этап войны — о перехвате инициативы, прежде всего. Россия накопила свой окончательный ресурс, это много мобилизованных... Вторая составляющая — бронетехника, которую Россия подогнала, сколько смогла найти. Третья составляющая — артиллерия, которую Россия использует, подтянула отовсюду артиллерийские снаряды 152 и 122 калибра. На "Рамштайне" будет проговариваться, что нам нужно, чтобы эффективно противодействовать всему этому", — рассказал Подоляк.

В частности, по его словам, речь идет о танках и бронетехнике, чтобы проломить "определенную оборонительную фортификацию российской армии".

"Это — первый инструмент. На "Рамштайне" проговорят логистику поставок, потому что танки нужны не когда-то, а конкретно под этот этап. Через месяц-полтора они уже должны быть на поле боя, и мы должны их использовать", — сказал он.

Как отметил советник главы ОПУ, вторая составляющая — дальнобойные ракеты:

"Это ключевой инструмент — ракеты, которые позволят на 30-40% уничтожить боевую способность российской армии на расстоянии 150-200-300 км — либо находящиеся на Крымском полуострове стратегические склады, либо локальные тактические склады на всей линии фронта".

Третья составляющая, по словам Подоляка, авиационная:

"Я бы на две части разбил. Есть потребность в штурмовой авиации, которая будет обеспечивать прикрытие с неба наших контрнаступательных действий, бронетехники, которую мы будем использовать для взлома российской обороны. Есть истребительная авиация F-16, позволяющая дозакрыть небо, чтобы ракетные и дроновые атаки не имели никакого смысла".

Напомним, предыдущий саммит в формате "Рамштайн" с участием около пятидесяти стран прошел 20 января.

На встрече было принято решение о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи, включающего средства ПВО и ракеты к ним, БТРы, БМП, внедорожники, вертолеты, гаубицы, самоходные артиллерийские установки, снаряды и танки.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что на новом заседании в формате "Рамштайн" будет "много интересных вещей" для Украины.

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