Три воздушные тревоги за день: почему в России так часто начал взлетать МиГ-31К

Вероятно, враг может использовать это для внутренней пропаганды и раздражения обычных украинцев.

Каждый раз, когда в Украине трижды звучала воздушная тревога 7 марта, это происходило из-за взлетов в России истребителей МиГ-31К, способных нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Об этом руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал "24 каналу".

Эксперт отметил, что рационального объяснения тому, зачем россияне так часто в этот день поднимали в воздух самолет МиГ-31К, нет.

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"Нет рациональных объяснений. Объяснить рационально, почему в течение полугода постоянно взлетают эти самолеты с угрозами для нас – достаточно сложно", – сказал Мусиенко.

Однако у эксперта все же есть определенные предположения. Вероятно, россияне могут использовать эти вылеты истребителей для внутренней пропаганды. Цель – показать, что будто бы в любой момент они могут нанести внезапный удар по Украине.

Мусиенко также отметил, что следует учесть и то, что регулярные воздушные тревоги из-за взлетов МиГ-31К портят планы рядовым украинцам и просто их раздражают.

"Они также могут это использовать, чтобы выдавать соответствующие отчеты российскому диктатору Путину. Что якобы эти МиГи взлетают, "Кинжалы" где-то куда-то там долетают и что-то разрушают", — предположил эксперт.

Напомним, ранее в Воздушных силах ВСУ сообщили, что воздушная тревога в Украине 7 марта звучала из-за взлетов МиГ-31К на российском аэродроме "Саваслейка". Возможно, это тренировочные полеты, но сохраняется опасность применения врагом ракет "Кинжал".

Добавим, в ВС также пояснили, что Россия начала активнее атаковать Украину дронами именно с северного направления, возможно, из-за более короткого расстояния, которое преодолевает БПЛА по территории государства.

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