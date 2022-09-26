Трибунал для "сумасшедшего" Путина: британский судья объяснил, как это может произойти

Судебный процесс над российским диктатором должен пройти на украинской земле.
Британский судья Джеффри Найс, рассматривавший дело сербского политического деятеля Слободана Милошевича, консультирует правительство Украины по привлечению к ответственности за военные преступления российского президента Владимира Путина.
Об этом сообщает The Mirror.
По его мнению, Путину придется выносить приговор заочно, пока его не свергнут и не отправят в тюрьму до конца дней.
"Россией руководит человек, которого часто называют сумасшедшим и угрожает ядерным оружием. Но если он не приведет нас к Армагеддону, это сможет сделать другой такой, как он. Смертной казни не будет, но ему грозит пожизненное заключение. Санкции должны оставаться в силе. до тех пор, пока его не выдадут", — объяснил Найс.
Но это произойдет только в том случае, если Путина отстранит от власти его окружение.
По мнению украинских властей, обвинение в преступлении агрессии трибунал должен выдвинуть лично Владимиру Путину и всем членам Совета безопасности России. Это собственно и есть российское высшее политическое и военное руководство.
Путин возглавляет этот орган, его заместителем там является Дмитрий Медведев, а секретарем Николай Патрушев. В российский Совбез входят 16 высокопоставленных должностных лиц. Среди них и глава ФСБ Александр Бортников, и министр иностранных дел Сергей Лавров, и министр обороны Сергей Шойгу.
Ранее российский политолог и публицист Андрей Пионтковский заявил, что Владимир Путин остался в изоляции после "заигрывания с ультрафашистами и обмена пленными". По его мнению, для Путина 30 сентября может стать 30 апреля Адольфа Гитлера, когда тот совершил самоубийство.
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