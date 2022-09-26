Трибунал для "сумасшедшего" Путина: британский судья объяснил, как это может произойти

Британский судья Джеффри Найс, рассматривавший дело сербского политического деятеля Слободана Милошевича, консультирует правительство Украины по привлечению к ответственности за военные преступления российского президента Владимира Путина.

Об этом сообщает The Mirror.

По его мнению, Путину придется выносить приговор заочно, пока его не свергнут и не отправят в тюрьму до конца дней.

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"Россией руководит человек, которого часто называют сумасшедшим и угрожает ядерным оружием. Но если он не приведет нас к Армагеддону, это сможет сделать другой такой, как он. Смертной казни не будет, но ему грозит пожизненное заключение. Санкции должны оставаться в силе. до тех пор, пока его не выдадут", — объяснил Найс.

Но это произойдет только в том случае, если Путина отстранит от власти его окружение.

По мнению украинских властей, обвинение в преступлении агрессии трибунал должен выдвинуть лично Владимиру Путину и всем членам Совета безопасности России. Это собственно и есть российское высшее политическое и военное руководство.

Путин возглавляет этот орган, его заместителем там является Дмитрий Медведев, а секретарем Николай Патрушев. В российский Совбез входят 16 высокопоставленных должностных лиц. Среди них и глава ФСБ Александр Бортников, и министр иностранных дел Сергей Лавров, и министр обороны Сергей Шойгу.

Ранее российский политолог и публицист Андрей Пионтковский заявил, что Владимир Путин остался в изоляции после "заигрывания с ультрафашистами и обмена пленными". По его мнению, для Путина 30 сентября может стать 30 апреля Адольфа Гитлера, когда тот совершил самоубийство.

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