"Тринадцатый" стал "двухсотым": в Сети пишут о ликвидации известного "Z-военкора"

К ликвидации пропагандиста могут быть причастны "кадыровцы", с которыми у оккупанта был конфликт.

Российские пропагандисты сообщают о вероятной ликвидации на фронте так называемого "Z-военкора" Егора Гузенко, более известного как "Тринадцатый".

Официального подтверждения этой информации пока нет как от украинской стороны, так и от оккупантов. Однако в пропагандистских соцсетях распространяется информация, что оккупант Гузенко – "200-й".

Скриншот из ТГ-каналов российских пропагандистов

Пропагандиста могли ликвидировать "кадыровцы"

Украинский журналист Денис Казанский отметил, что судя по намекам в пророссийских ТГ-каналах, оккупанта Егора Гузенко (Тринадцатого) расстреляли "кадыровцы", с которыми у него был открытый конфликт.

"Последней каплей стали оскорбления в адрес российской пропагандистки Анастасии Кашеваровой, которая является сожительницей одного из командиров батальона "Ахмат". Кашеварова ранее открыто угрожала Гузенко в телеграмм-канале", — отметил Казанский.

Некоторые пропагандисты утверждают, что "кадыровцы" лично не убивали пропагандиста, а сдали его позиции ВСУ.

Ранее Гузенко в своем ТГ-канале унизил "дон-дона" Рамзана Кадырова и его боевиков.

"У подразделения "Ахмат" теперь осталась только одна главная в жизни задача — найти "Тринадцатого". Ну, серьезно, ребята, это уже не смешно. Займитесь делом… Я понимаю, что снимать TikTok и воевать — это разница большая. Но то, что делаете вы, вас не украшает. И продолжать через моих родственников и еще как-то влиять на меня — это низко, не по-мужски и неправильно", — говорил тогда оккупант.

Под удар мог попасть и командующий ВДВ России Теплинский

Также пропагандисты пишут, что под удар мог попасть командующий воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Михаил Теплинский.

Кто такой Егор Гузенко

Российский военнослужащий Егор Гузенко (позывной "Тринадцатый") может быть причастен к жестокой казни украинского военного. Когда в Сеть попало жестокое видео, как оккупанты отрезают голову украинскому пленнику, Гузенко проиллюстрировал его такой циничной картинкой.

Кроме того, оккупант призвал Кремль "нажать красную кнопку" и ударить по Украине ядерной бомбой.

Гузенко родом из Ставрополья. В 2015 году присоединился к рядам террористов т.н. "ДНР". Также воевал в Сирии, а затем снова вернулся воевать против украинцев. Гузенко откровенно признался, что занимался мародерством на оккупированных территориях.

Он открыто симпатизировал главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину и его головорезам. После подавления "похода на Москву" и ликвидации Пригожина Гузенко несколько притих.

После этого у пропагандиста разразился конфликт с "кадыровцами", о котором мы писали выше.

На днях он заявил, что не пойдет на выборы и не поддерживает Путина. А в России публичная критика "царя", как известно, не прощается.

Реакция ГУР

Представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии изданию LIGA.net сказал, что информация о вероятной гибели командующего ВДВ России Теплинского и пропагандиста Егора Гузенко уточняется.

Ранее сообщалось, что в Бердянске российские оккупанты устроили "разборки" с местными коллаборантами-силовиками.

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