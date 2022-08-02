Трижды за утро россияне открывали огонь по Сумской области: зафиксировано 14 прилетов

Российские оккупанты утром трижды открывали огонь по громадам Сумской области.

Об этом 2 августа сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Ночь на Сумщине была тихой. А утро снова началось с минометных обстрелов. Трижды за утро россияне открывали огонь по Эсманской, Середино-Будской и Юнаковской громадам. Все обстрелы начались около семи утра. Всего 14 прилетов", – написал он.

Глава ОВА добавил, что жертвы и разрушения не зафиксированы.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 160-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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