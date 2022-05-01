Трое мирных жителей погибли в результате обстрелов Харьковщины — ОВА

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что в течение 1 мая захватчики обстреливали жилые кварталы Харькова, в частности, Салтовку.

Между тем, в области подверглись обстрелам Богодухов, Золочев, Малая Даниловка. В результате погибли три человека. Восемь мирных жителей получили ранения.

Об этом глава ОВА написал в своем Telegram-канале.

"Напоминаю, что опасность обстрелов на Харьковщине очень высока. Оставайтесь по возможности в укрытиях. Не пренебрегайте собственной безопасностью, не находитесь на улице без необходимости", — подчеркнул он.

Синегубов также рассказал, что как и в предыдущие дни, "жарче всего" на территории Харьковщины на Изюмском направлении. Он отметил, что россияне пытаются наступать, но благодаря эффективным действиям украинских защитников эти попытки неудачны.

Напомним, российские оккупанты понесли потери возле Старого Салтова на Харьковщине. На Слобожанском направлении враг обстреливал позиции сил обороны из минометов в районах населенных пунктов Уды и Прудянка.

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