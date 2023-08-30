Трое оккупантов по очереди изнасиловали девушку на Харьковщине: жуткие подробности и фото россиян

В Харьковской области во время оккупации трое россиян жестоко изнасиловали молодую девушку. Они похитили ее из дома, посадили в БТР и совершили групповое сексуальное насилие.

Об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.

По данным следствия, весной 2022 года во время оккупации одного из населенных пунктов Харьковской области российские оккупанты пришли в дом, в котором проживала потерпевшая. Они приказали ее родственникам оставаться дома, а девушку силой затащили в БРТ и привезли в дом, в котором находился 43-летний командир захватчиков. Он заявил, что первым будет издеваться над жительницей Харьковщины. После этого двое подчиненных его также изнасиловали девушку.

Оккупант, изнасиловавший девушку / Фото: Прокуратура Харьковской области

Правоохранители идентифицировали их: это 43-летний полковник, командир 99-го самоходного артиллерийского полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа ВС РФ и двое его подчиненных: 20-летний рядовой, который был водителем и 24-летний младший сержант, командир отделения командно-боевой машины.

Оккупант, насиловавший девушку на Харьковщине / Фото: Прокуратура Харьковской области

Российских окупантов за совершение насилия будут судить заочно. Им инкриминируют нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Оккупант, изнасиловавший девушку на Харьковщине / Фото: Прокуратура Харьковской области

Напомним, 30-летний уроженец Дагестана — младший сержант 94 полка оперативного назначения росгвардии — во время оккупации насиловал жительницу Херсонской области.

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