Трое погибших и четверо травмированных – таковы последствия авиаудара России по Сумщине.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram.

"По обеду по Сумскому району враг выпустил csv управляемых авиабомб. В одном из сел попало по мастерской агрофирмы. Погибшие и раненые – гражданские работники предприятия. Полиция и спасатели работают над ликвидацией последствий обстрелов. Соболезнования семьям погибших", – отметил Клименко.

Напомним, 9 февраля 2024 года около 14:00 кафиры, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, с территории российской федерации совершили авиационный удар по территории Сумского района.

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