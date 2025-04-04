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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
143
Время на прочтение
1 мин

Трое погибших и десятки раненых, пожары и разрушенные дома: последствия удара врага по Харькову

Враг в очередной раз атаковал Харьков

Автор публикации
Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Атака на Харьков

Атака на Харьков / © Олег Синєгубов

ТСН.ua предлагает узнать главные подробности атаки на Харьков в ночь на 4 апреля 2025 года.

Речь идет о трех погибших, 32 раненых, десятках поврежденных будиков, загоревшихся автомобилях и т.д.

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Дата публикации
Количество просмотров
143
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