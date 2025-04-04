- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 143
- Время на прочтение
- 1 мин
Трое погибших и десятки раненых, пожары и разрушенные дома: последствия удара врага по Харькову
Враг в очередной раз атаковал Харьков
ТСН.ua предлагает узнать главные подробности атаки на Харьков в ночь на 4 апреля 2025 года.
Речь идет о трех погибших, 32 раненых, десятках поврежденных будиков, загоревшихся автомобилях и т.д.
Третью ночь подряд Харьков подвергается массированным обстрелам Читать далее –>
Атака дронов на Харьков: под завалами могут быть погибшие люди Читать далее –>
В Харькове спасатели извлекли фрагменты тела третьего погибшего из-под завалов Читать далее –>
Атака на Харьков была максимально коварна: враг целился по домам Читать далее –>
В Харькове постоянно растет количество раненых, под завалами может находиться 10-летний ребенок Читать далее –>