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Трое суток беспощадно обстреливал село: показали видео, как ВСУ в Луганской области уничтожают танк РФ

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Трое суток беспощадно обстреливал село: показали видео, как ВСУ в Луганской области уничтожают танк РФ

Уничтожение танка РФ / Фото: скриншот с видео

Также показали видео уничтожение танка.

В Луганской области ВСУ уничтожили российский танк, который трое суток обстреливал село Невское.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

Глава ОВА отметил, что российская террористическая армия трое суток из танка била по селу Невское Луганской области. Наконец воины ВСУ точным выстрелом уничтожили вражеский танк, и он вспыхнул.

"Наши защитники сожгли российский танк, который трое суток обстреливал Невское. Отличились украинские военные из одной известной бригады, защищающей Родину на Сватовском направлении", — написал Лысогор.

Чиновник также опубликовал видео, как пылает танк оккупационной армии РФ.

ВСУ сожгли российский танк, который трое суток бил по селу

ВСУ сожгли российский танк, который трое суток бил по селу

Напомним, российский z-пропагандист Лучина был ликвидирован кассетными боеприпасами. В Сети уже опубликовали видео ликвидации оккупанта, убивавшего украинцев на Донбассе.

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Дата публикации
Просмотры
787
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