Трое суток блокировки: россияне разрешили выезд тысячи автомобилей из оккупированной Васильевки

Вблизи города Васильевка Запорожской области после длительной блокировки оккупанты наконец-то разрешили проезд машин.

За трое суток ожидания там собралось около тысячи машин из разных населенных пунктов Запорожской области и других регионов Украины.

Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

По его информации, уже около 100 автомобилей смогли покинуть место вынужденного ожидания и отправиться в пункт назначения.

Ранее сообщалось, что в Васильевке российские оккупанты на своем блокпосте три дня не пропускали более 1000 машин на подконтрольную Украине территорию.

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