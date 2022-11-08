Трое суток не ели и не пили: на Луганщине в плен сдались более 20 мобилизованных оккупантов (видео)

Группа новоиспеченных оккупантов из Москвы и Московской области жалуется, что командование их бросило, а свои же войска обстреливали.

В Луганской области в плен украинским военным сдался 21 мобилизованный россиянин.

Об этом сообщает Телеграмм-канал "Оперативный ВСУ".

Группа новоиспеченных оккупантов из Москвы и Московской области сдалась на Сватовском направлении в Луганской области. На видео оккупанты жалуются, что после первого же обстрела их бросило собственное командование и сбежало.

"Нас бросили на убой. Мы трое суток не ели и не пили, жили в мокрых окопах во время ливня. Связи не было. Сидели трое суток, по нам "шмаляли" свои же", — рассказали захватчики.

По словам россиян, им обещали, что отправят в Белгородскую область, а не на передовую. Кроме того, оккупанты обратили внимание, что военные ВСУ лучше к ним относятся, чем собственные командиры.

Напомним, Владимир Зеленский дал совет российским военным, как они могут сохранить жизнь – либо протестовать в России, либо сдаваться в плен.

Ранее журналист ТСН.ua Игорь Серов побывал в секретном лагере, где содержат российских военнопленных и рассказал, что оккупанты "живут как в шоколаде".

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