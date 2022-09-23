Трое травмированных и разрушенный объект инфраструктуры: в ОВА рассказали о ракетных ударах по Запорожью

Ночью российские оккупанты осуществили ракетный обстрел Запорожья и города в Запорожском районе.
В результате вражеского удара в Запорожье пострадали трое мирных жителей. Их госпитализировали в медучреждение с легкими травмами.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Старух.
В областном центре оккупанты разрушили объект гражданской инфраструктуры. Кроме того, повреждены дома и автомобили вокруг. Разрушений испытал еще один объект в Запорожье, подчеркнул Старух.
Одна из ракет попала в стройку вблизи города в Запорожском районе. Пострадавших в результате ракетного удара нет.
Напомним, в четверг, 22 сентября, оккупанты массированно наносили удары по Купянску на Харьковщине. Ранения получили три человека, среди которых детей – семилетний мальчик и девочка. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.
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