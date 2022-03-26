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Трофеи войны: у жителей Полтавской области полиция изъяла 11 российских танков и кучу оружия

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Трофеи войны: у жителей Полтавской области полиция изъяла 11 российских танков и кучу оружия

ГУ Национальной полиции в Полтавской области

Следователи расследуют 31 уголовное производство.

Полиция изъяла у жителей Полтавской области много трофейной военной техники и оружия. За незаконное хранение им теперь "светит" уголовная ответственность.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.

Какое вооружение изъяли за месяц войны у жителей Полтавщины:

  • 11 танков,
  • 2 бронеавтомобиля,
  • 8 пулеметов,
  • 9 автоматов,
  • 5 винтовок,
  • 10 пистолетов,
  • около 4000 патронов разного калибра,
  • 14 гранат,
  • около 200 единиц других боеприпасов.
© ГУ Национальной полиции в Полтавской области
ГУ Национальной полиции в Полтавской области
© ГУ Национальной полиции в Полтавской области
ГУ Национальной полиции в Полтавской области
© ГУ Национальной полиции в Полтавской области
ГУ Национальной полиции в Полтавской области
© ГУ Национальной полиции в Полтавской области
ГУ Национальной полиции в Полтавской области
© ГУ Национальной полиции в Полтавской области
ГУ Национальной полиции в Полтавской области

Следователи полиции Полтавской области, при процессуальном руководстве прокуратуры, расследуют 31 уголовное производство по части 1 статьи 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

В полиции напомнили, что в случае обнаружения в лесополосах, лесах, полях или на обочинах дорог оружия, боеприпасов, военной техники, других опасных или подозрительных предметов, нужно сообщить правоохранителям по номеру 102. А тем, кто все же привлек "трофеи" домой, следует добровольно все отдать правоохранителям, чтобы все можно было использовать для обороны от российских оккупантов.

Напомним:

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