Трофеи войны: у жителей Полтавской области полиция изъяла 11 российских танков и кучу оружия

Следователи расследуют 31 уголовное производство.
Полиция изъяла у жителей Полтавской области много трофейной военной техники и оружия. За незаконное хранение им теперь "светит" уголовная ответственность.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.
Какое вооружение изъяли за месяц войны у жителей Полтавщины:
- 11 танков,
- 2 бронеавтомобиля,
- 8 пулеметов,
- 9 автоматов,
- 5 винтовок,
- 10 пистолетов,
- около 4000 патронов разного калибра,
- 14 гранат,
- около 200 единиц других боеприпасов.
Следователи полиции Полтавской области, при процессуальном руководстве прокуратуры, расследуют 31 уголовное производство по части 1 статьи 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.
В полиции напомнили, что в случае обнаружения в лесополосах, лесах, полях или на обочинах дорог оружия, боеприпасов, военной техники, других опасных или подозрительных предметов, нужно сообщить правоохранителям по номеру 102. А тем, кто все же привлек "трофеи" домой, следует добровольно все отдать правоохранителям, чтобы все можно было использовать для обороны от российских оккупантов.
Напомним:
- Жителям Полтавской области запретили ходить в лес
- Нападение России на Украину: как начиналось путинское вторжение