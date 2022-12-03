"Трофей" для Путина: почему за Бахмут продолжаются такие ожесточенные бои

Бахмут для россиян важен и потому, что они хотят максимально истощить украинские ресурсы.

Бахмут остается самой горячей точкой на карте боевых действий и очевидно, что таким он останется еще долго. Российские оккупанты бросают многочисленные ресурсы на содержание этого города, пытаясь создать "великую победу".

Об этом пишет канадский вещатель CBC.

Украинский город Бахмут до широкомасштабной войны был известен как место производства соли и большой транспортный узел. Сейчас это фронтовой город, владение которым не влияет на ход войны. Однако именно здесь – наиболее ожесточенные бои, а город из-за российских атак напоминает так же изуродованные, однако стратегически важные Мариуполь, Северодонецк и Лисичанск.

Почему так происходит, пытаются разобраться журналисты канадского вещателя. Сначала ― для чего это нужно россиянам. По мнению бывшего бойца ВСУ, а теперь военного аналитика Сергея Грабского, для Владимира Путина – это вопрос принципа, а для исполнителя задача Евгения Пригожина – денег.

"Российское руководство решило любой ценой получить этот город и делегировало задачу "ПВК Вагнера". ПВК превратила бои в Бахмуте в мясорубку, ведь человеческие жизни с российской стороны пока не учитываются. Пуская на украинские позиции военных, которых сразу убивают, "вагнеровцы" выявляют огневые позиции ВСУ и бьют по ним из артиллерии. И так происходит волна за волной ― украинскую армию будто забрасывают трупами", — пишет издание.

Фото: Associated Press

Украинцам же бои за Бахмут могут быть нужны для того же, для чего когда-то были нужны бои за Северодонецк и Лисичанск. В попытках захватить города россияне тогда понесли бешеные потери, из-за чего количество бойцов на других участках фронта уменьшилось ― и это позволило украинцам осуществить несколько успешных контрнаступлений.

Удастся ли так на этот раз? Военный аналитик Кэролин Хирд отвечает так: "Это может произойти, но из-за мобилизации в РФ и сокращения линии фронта на этот раз украинцам придется перебить гораздо больше российской живой силы".

Опытные украинские военные, которые уже не первый год служат в ВСУ, отмечают, что битва за Бахмут является одной из самых опасных за все время. Однако, как отмечают авторы, даже в случае захвата города никакого импульса для продвижения дальше ВС РФ не получат.

Бахмут стал ловушкой: в ISW рассказали о значительных потерях ВС РФ под Донецком

Вооруженные силы РФ не оставляют попыток захватить Бахмут Донецкой области, продолжая истощать свои силы в этом направлении. Как говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW) за 30 ноября, российское военное командование вообще не извлекло уроки из предыдущих кампаний с большим количеством жертв и тратит огромный ресурс на цели ограниченного оперативного или стратегического значения.

"С конца мая российские силы постоянно тратили боевые силы на небольшие населенные пункты вокруг Бахмута, а в следующие шесть месяцев они преуспевали лишь на расстоянии примерно нескольких километров", — отмечают эксперты.

Такая схема действий очень напоминает предыдущие действия оккупантов во время захвата Северодонецка и Лисичанска в начале войны. То есть командование ВС РФ сосредоточило большие силы, чтобы взять под контроль два города, которые имели ограниченное оперативное и стратегическое значение. Но в течение месяцев тяжелых боев численность живой силы и техники противника заметно иссякла.

Ситуация под Бахмутом

Донецкое направление остается одним из самых горячих, где продолжаются ожесточенные боевые действия.

На Лиманском и Бахмутском направлениях враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий.

Военный эксперт Петр Черник Черник отметил, что оккупанты пытаются окружить силы обороны Украины, обходя их с юга от города.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что российские войска в Бахмуте хотят повторить то, что было в Северодонецке, и заставить украинские силы покинуть город.

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