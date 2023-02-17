Трофей к годовщине вторжения: в ISW объяснили, удастся ли РФ захватить Бахмут до 24 февраля

Вооруженные силы Украины сломают планы президента РФ Владимира Путина по захвату Бахмута до 24 февраля 2023 года. Задание, которое поставил Путин, потребует значительно более высоких темпов российского продвижения, чем те, которые были в течение многих месяцев. Для этого у оккупантов сил нет.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

О соответствующем приказе российского диктатора рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, РФ также преследует цель провести массированную серию ракетных ударов в годовщину с начала полномасштабного вторжения.

"Российские войска, похоже, не ускоряют темпы продвижения вокруг Бахмута и вряд ли достигнут этой цели до 24 февраля, о которой сообщалось ранее. Украинские силы всегда могут решить, что расходы, связанные с содержанием Бахмута, слишком высоки, и добровольно выйти из города, хотя украинские силы и руководство продолжают указывать на то, что они намерены содержать город", – говорится в отчете ISW.

В отчете указывается, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин недавно заявил, что ожидает оцепления Бахмута до марта или апреля.

"Прагматические оценки Пригожина по продвижению России в районе Бахмута в целом были более близки к тактическим реалиям, чем оценки, предусматривающие быстрое продвижение", — отметили в ISW.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наступление Россия уже начала.

Президент отметил, что российские атаки происходят сразу в нескольких направлениях. Он убежден, что украинские защитники смогут остановить продвижение российских оккупантов. Также президент призвал Запад скорее предоставить Украине необходимое вооружение.

Генштаб ВСУ 15 февраля сообщал, что россияне существенно продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

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