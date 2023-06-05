"Трофейный" подполковник в обмен на пленных армии РФ: легион "Свобода России" обратился к Пригожину

Добровольцы хотят обменять десятки российских военных и пограничников на российского подполковника, ранее взятого в плен вагнеровцами.

Легион "Свобода России" предлагает Евгению Пригожину отдать взятого в плен вагнеровцами у Бахмута подполковника армии РФ, а добровольцы отдадут российских военных, взятых в плен во время операции на Белгородщине.

Об этом заявил спикер легиона "Свобода России", доброволец с позывным "Цезарь" в своем видеообращении.

"Цезарь" отметил, что в плену у добровольцев находятся десятки российских военных и пограничников.

"Мы обращаемся к вам, потому что вся провластная элита в лице кавалера ордена мужества Гладкова (губернатора Белгородской области. – Ред.), трусливо отсиделась, оставив своих людей в плену, пока их войска накрывали артиллерией мирные города.

Как нам стало известно, бойцами ЧВК "Вагнер" был взят в плен командир 72 бригады ВС РФ подполковник Роман Винивитин. Как жест доброй воли мы предлагаем обменять его на несколько бойцов ВС РФ, взятых нами в плен во время освободительных боев в Белгородской области. Речь идет о честном обмене без дополнительных условий. Детали обмена согласуем дополнительно", – говорится в сообщении.

"Цезарь" считает, что Пригожин – "именно тот человек, с которым можно говорить и договариваться".