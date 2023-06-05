"Трофейный" подполковник в обмен на пленных армии РФ: легион "Свобода России" обратился к Пригожину

Добровольцы хотят обменять десятки российских военных и пограничников на российского подполковника, ранее взятого в плен вагнеровцами.
Легион "Свобода России" предлагает Евгению Пригожину отдать взятого в плен вагнеровцами у Бахмута подполковника армии РФ, а добровольцы отдадут российских военных, взятых в плен во время операции на Белгородщине.
Об этом заявил спикер легиона "Свобода России", доброволец с позывным "Цезарь" в своем видеообращении.
"Цезарь" отметил, что в плену у добровольцев находятся десятки российских военных и пограничников.
"Мы обращаемся к вам, потому что вся провластная элита в лице кавалера ордена мужества Гладкова (губернатора Белгородской области. – Ред.), трусливо отсиделась, оставив своих людей в плену, пока их войска накрывали артиллерией мирные города.
Как нам стало известно, бойцами ЧВК "Вагнер" был взят в плен командир 72 бригады ВС РФ подполковник Роман Винивитин. Как жест доброй воли мы предлагаем обменять его на несколько бойцов ВС РФ, взятых нами в плен во время освободительных боев в Белгородской области. Речь идет о честном обмене без дополнительных условий. Детали обмена согласуем дополнительно", – говорится в сообщении.
"Цезарь" считает, что Пригожин – "именно тот человек, с которым можно говорить и договариваться".
Напомним, владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опубликовал рапорт, в котором говорилось, что вагнеровцы у Бахмута вступили в бой с кадровыми военными РФ. Командир военных РФ, напавших на наемников Пригожина, был пьян.
Позже Пригожин опубликовал видео с задержанным вагнеровцами российским подолковником, где тот оправдывался, что отдал приказ напасть на вагнеровцев "из-за личной неприязни" и из-за того, что был пьян.
Вчера, 4 июня, командир РДК Денис Никитин (настоящая фамилия Капустин – Ред.) обратился к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову с предложением, чтобы высокопоставленный чиновник лично забрал пленных российских оккупантов в церкви в селе Новая Таволжанка Белгородской области.
Сначала вместо губернатора добровольцам ответил владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и заявил, что хочет лично встретиться с президентом Зеленским.
Впоследствии губернато Гладков все же ответил на призыв добровольцев забрать пленных, но выдвинул свои условия. На указанное добровольцами место он не явился.