Тростянецкая община на Сумщине в огне и дыму: оккупанты пытают людей

Тростянецкая община на Сумщине в огне и дыму: оккупанты пытают людей

За последние двое суток россияне угнали последнюю в Тростянке «скорую», пожарную, школьный автобус и десяток гражданских авто.

В огне и дыме Тростянецкая община Сумской области. Третьи сутки там продолжаются ожесточенные бои. Ночью на одном предприятии начался масштабный пожар.

Об этом говорится в ТСН.

Из-за уличных боев и артобстрелов ее невозможно потушить. Жителей города призывают не выходить на улицы. Кроме того, в городе поврежден газопровод, нет электроэнергии.

За последние двое суток россияне угнали последнюю в Тростянке «скорую», пожарную, школьный автобус и десяток гражданских авто. Они не дают хоронить умерших, а накануне — расстреляли супругов пенсионеров, которые ехали на велосипедах в больницу, а в соседнем селе Боромля — пытали местного предпринимателя — сломали челюсть, выломали палец и ограбили.

За трое суток зеленым коридором пострадавшего удалось доставить в Сумскую областную больницу. «Почти час били, сломали челюсть, голову раз десять. Мне еще палец отрезали, пытались, а потом сломали. Ненормальные люди», – рассказывает мужчина.

"Тот большой пожар, который происходит в Тростянке – его невозможно так же потушить, потому что продолжаются бои – невозможно туда добраться ГСЧС пожарным. И это все для нас великая трагедия и мы понимаем, что Тростянец сегодня страдает больше всего от агрессии и издевательств, тех действий российских военных», — отметил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

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