"Троянский конь" для Украины: эксперт подробно разъяснила, что не так с "мирным планом" Китая

Китай с помощью своего "мирного плана" будет оказывать определенное давление, надеясь, что это сработает в пользу России.

Так называемый "мирный план" Китая по окончании войны является "троянским конем" для Украины. Предложения Пекина "сохраняют лицо России".

Такое мнение в эфире телеканала FREEДОМ высказала экспертк по вопросам Восточной Азии, магистр внешней политики Наталья Плаксиенко-Бутырская в среду, 1 марта.

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"Он взялся сохранять лицо (Российской Федерации, — ред.) в виде "мирного предложения". И вот это уже другое дело. Китай предложил "троянского коня" в виде своего "мирного плана". И самое интересное, что, конечно, нам, Украине он абсолютно не говорит ни о чем. Но Китай создает сейчас "группу мира", группу поддержки, группу давления за мир", — сказала она, добавив, что больше всего КНР с помощью своего плана будет оказывать определенное давление, надеясь, что это сработает в пользу России.

"Это будет своеобразное давление, принуждение к миру, а с другой стороны, Китай выставил свой план, который будет у него в резерве, и потом, как бы ни развивалась ситуация, у него всегда будет козырь, что вот он предлагал мир. Ему достаточно. на дипломатическом уровне, на международном уровне проводить свою внешнюю политику и позиционировать себя как глобальная страна, имеющая свой план, свое видение ситуации и предложила, как это решить… Китай не имел цели, чтобы предложить какие-то механизмы", — сказала Плаксиенко-Бутырская.

Она считает, что Россия становится младшим партнером Китая, а это выгодно Пекину. РФ будет продавать по дешевке ресурсы и все больше и больше будет полагаться на КНР.

Напомним, в Офисе президента — против "мирного плана" Китая. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк считает, что предложения КНР будут означать поражение Украины и заморозку войны.

Китай обнародовал свой "мирный план" для окончания войны в Украине

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