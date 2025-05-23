"Тройная удавка" России: раскрыта тактика врага для истощения ВСУ на фронте

Российские военные / © Associated Press

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Украинские войска оказались под значительным натиском на нескольких направлениях одновременно. Россия стремится исчерпать ресурсы противника, интегрируя три основных компонента — штурмы, дроны и авиабомбы — в слаженную систему действий, которая оказывается эффективнее каждого элемента в отдельности.

Об этом пишет The Telegraph.

Тактика россиян предусматривает сначала массовые сухопутные атаки, сковывающие украинские подразделения, далее идет массированное использование дронов, а затем — удары планерными бомбами по важным целям.

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Еще в прошлом году были заметны первые признаки применения этой модели, однако, как узнало издание, в течение последних месяцев ее использование на фронте существенно возросло.

«Вся российская армия использует треугольную стратегию. Мы называем это стратегией и войной на истощение», — заявил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

Несмотря на системные проблемы с логистикой, нехваткой техники и провальные наступления, которые преследуют РФ с начала 2024 года, враг все больше полагается на численное преимущество и производственные возможности.

Оценивается, что Россия ежедневно теряет более 1000 военных. В то же время ВСУ сообщают об уничтожении 1159 вражеских танков и более 2500 единиц бронетехники только с начала 2025 года.

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На этом фоне Кремль пытается компенсировать потери, делая ставку на быстрое наращивание производства беспилотников и авиабомб, что уже позволило продвинуться примерно на 2400 кв. км — больше всего с начала полномасштабного вторжения.

Трехэтапная тактика РФ на фронте — в чем ее суть

"Это очень изнурительный тип войны. Эти три компонента создают противоречивые задачи для украинских защитников», — объяснил исследователь наземных операций в Королевском объединенном институте оборонных исследований (RUSI) Ник Рейнольдс.

Первый этап заключается в активных штурмах, которые заставляют украинцев переходить к обороне и снижают маневренность.

«Привлекая большое количество солдат в штурмах на наши позиции, они пытаются истощить наших бойцов и ресурсы. Интенсивность боев, например, в Покровске чрезвычайно высока — атаки каждые два часа. Это, безусловно, истощает наших солдат», — рассказал Кузан.

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Следующим шагом является использование дронов: они ограничивают передвижение украинских войск, выявляют слабые места в обороне и ведут разведку. Особенно эффективны FPV-дроны — с видеосвязью от первого лица, которые позволяют россиянам оперативно корректировать удары.

«Из-за этих дронов Украина вынуждена держать передовую с помощью статических оборонительных позиций, дополненных масштабными мерами дезориентации, например, массовым рытьем окопов, чтобы скрыть реальное размещение войск», — отмечает Рейнольдс.

Завершающий удар наносится с воздуха — планерными бомбами, которые поражают артиллерийские установки, командные пункты и логистику на глубоких позициях.

«Вот здесь возникает настоящая дилемма, на которую на самом деле нет простого ответа. Окопы и другие защитные меры хорошо защищают от артиллерии и FPV-дронов, но планерные бомбы способны уничтожить даже укрепления и похоронить людей под завалами», — рассказал Рейнольдс.

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Украинское командование вынуждено балансировать между удержанием позиций с риском потерь и мобильностью, которая открывает фронт для ударов дронов.

«То, что „приковывает“ украинские силы, — это сочетание российских штурмов, артиллерии и дронов, особенно FPV и тактических БпЛА», — подчеркивает Рейнольдс.

Основным инструментом, обеспечивающим эффективность тактики, стали именно планерные бомбы — благодаря масштабному производству.

«Темпы производства и применения планерных бомб и FPV-дронов значительно выросли с развитием войны», — сказал заместитель директора Программы России в Фонде защиты демократий Джон Харди.

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По прогнозам RUSI, в 2025 году Россия может изготовить 75 тыс. таких бомб — примерно 205 ежедневно.

Как Украина реагирует на новую угрозу

В ответ ВСУ усовершенствовали тактику обороны, перейдя к динамичным действиям — частым ротациям, непредсказуемым перемещениям и отказу от длительного удержания конкретных точек.

Украинские подразделения активно используют минные поля, огневые заслоны и ударные средства, чтобы уничтожать противника еще до контакта с основными силами.

Кроме того, развернуто производство FPV-дронов и беспилотных систем, что позволяет компенсировать недостаток личного состава.

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«Украинцы стали очень ловкими и креативными в противодействии всем видам российских атак», — отметил британский экс-полковник и специалист по химическому оружию Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Несмотря на это, Москва до сих пор не достигла никакого значительного прорыва на фронте — достижения ограничиваются тактическими продвижениями.

«Россия „фиксирует“ украинские силы, но не может маневрировать для решающего удара», — объяснил де Бреттон-Гордон.

Существенными проблемами РФ остаются слабая подготовка мобилизованных и нехватка тяжелой техники. В некоторых случаях российские солдаты передвигаются на мотоциклах и даже электросамокатах.

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Кроме того, высокая доля планерных бомб оказывается бракованной или неточной.

«Им очень трудно концентрировать силы, потому что для таких маневров нужны навыки и слаженность. Большинство солдат на передовой — это почти не подготовленные призывники, которые способны разве что бежать вперед. Многие даже не умеют чистить свое оружие», — рассказал британский экс-полковник.

Ситуация на фронте сейчас и планы РФ

К слову, по мнению генерала армии Украины Николая Маломужа, Россия затягивает мирные переговоры, надеясь достичь тактических успехов на фронте. По его словам, враг сейчас активизировался на востоке — идет в атаку на Покровском, Торецком направлениях, движется к Часовому Яру и Константиновке для полной оккупации Донецкой области. Кремль также продолжает озвучивать планы по Харьковской и Сумской областях. Однако у врага нет ресурса для масштабных наступательных действий по всей линии фронта.

По информации ВВС, в течение последних недель очень осложнилась ситуация вокруг города Константиновка на севере Донецкой области. Захватчики смогли пробить украинскую оборону к западу от населенного пункта.

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В свою очередь представитель 15-го мобильного пограничного отряда «Стальная граница» Иван Шевцов сообщил, что для российской армии одним из приоритетных направлений сейчас является Сумская область. Враг будет пытаться захватить определенную территорию региона.