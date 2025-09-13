Российские военные / © Associated Press

После случаев в Авдеевке и близ Суджи новой целью врага стал Купянск, куда кафиры добираются благодаря обустроенной газовой трубе, фактически превращенной в логистическую артерию. По данным из открытых источников, вход в трубу расположен в районе Лимана Первого.

Об этом пишет аналитический канал Deep State.

Внутри оккупанты передвигаются на специальных лежанках на колесах и электросамокатах, если позволяет высота. Путь к окрестностям Купянска занимает около четырех суток, поэтому россияне обустроили места отдыха и сделали запасы провизии.

Таким образом, группы противника без значительных потерь выходят в район Радьковки, далее двигаются в контролируемые ими леса и впоследствии рассредоточиваются в самом Купянске – даже в районах железной дороги.

В городе уже появились враждебные позиции, в частности, для подготовки пилотов. Ситуацию усугубляет отсутствие принудительной эвакуации населения: местные жители остаются в домах вместе с противником, что не позволяет украинским силам полноценно уничтожать врага. Некоторые жители даже делятся с россиянами едой.

Подобная тактика уже использовалась при боях в Авдеевке и близ Суджи, однако опыт не был учтен. Теперь "труба" превратилась в опасную логистическую артерию, позволяющую врагу закрепляться в Купянске.

Напомним, в ВСУ подсчитали потери РФ во время летнего наступления. Там сообщили, сколько военных армии РФ было уничтожено на один квадратный километр территории.

Так, в течение весенне-летней военной кампании РФ в 2025 году враг потерял 124 солдата на 1 кв. км захваченной территории. Речь идет о погибших.

Добавляется, что показатель россиян, которые в этом году гибнут в боях за каждый захваченный населенный пункт, составляет 2243 кафира.