Труба в Купянск и ДРГ в штатском: командир "Ахиллеса" ответил, захватит ли враг город

Юрий Федоренко — командир 429-го отдельного полка беспилотных систем

Россия не может быстро оккупировать Купянск.

Об этом командир 429 отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко рассказал в эфире «Громадського радіо».

Что известно о ситуации в городе Купянск

Как сказал командир «Ахиллеса», Силы обороны интенсивно работают над содержанием города. Федоренко подчеркнул, что хотя регулярных российских войск в Купянске нет, там действует много враждебных диверсионно-разведывательных групп.

Федоренко также рассказал, что оккупанты пытались использовать газопровод, проходящий от временно оккупированных территорий в Россию, для опрокидывания личного состава. Украинские военные, поняв тактику, провели операцию, в результате которой повредили трубу в районе реки, и она наполнилась водой и илом. Пока враг не может ее использовать для передвижения.

«Силы обороны провели ряд мер, позволивших эту трубу повредить, в частности в районе реки, что привело к ее набиранию водой и илом. На данный момент труба противником не применяется. Движение врага не фиксируется по самой трубе», — подчеркнул военный.

Командир «Ахиллеса» также пояснил, что диверсионно-разведывательные группы окупантов имеют две основные задачи. В первую очередь, политическое.

Россияне переодеваются в гражданское, чтобы добраться до узнаваемого места в Купянске, развернуть российский флаг, а затем снять это дроном. Эта картинка используется для пропаганды, создавая иллюзию увлечения города.

А вторая цель врага — разведывательная. ВРГ проникают в дома на высотах, чтобы вести наблюдение за украинской логистикой. Они собирают информацию о маршрутах и интенсивности перевозок, а затем передают ее для корректировки атак беспилотников в моменты, когда наиболее загружены логистические маршруты.

Напомним, по состоянию на 13 сентября, вся территория Купянской громады находится под полным контролем ВСУ, о чем сообщил руководитель городской военной администрации (МВА — ред.) Андрей Беседин.